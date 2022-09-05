Более 260 млрд рублей поступило в консолидированный бюджет Кубани с начала 2022 года Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Более 260 миллиардов рублей поступило в консолидированный бюджет Кубани с начала 2022 года. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев на краевом планерном совещании о наполняемости регионального и местных бюджетов.

Уточняется, что по сравнению с прошлым годом показатель вырос на 16%.

- Прошлый год был результативным, нам удалось обеспечить рост определенных отраслей экономики. Необходимо не снижать темпов, чтобы иметь аналогичный результат, обеспечить экономическую и социальную стабильность региона, – сказал глава региона.

Как отметил первый вице-губернатор Игорь Галась, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы приросли на 36,1 млрд рублей. Основные источники – налог на прибыль организаций, на доходы физлиц, налоги по деятельности малого бизнеса в регионе – показывают положительную динамику.

- В собственные бюджеты муниципальных районов и городских округов края за истекший период 2022 года поступило 51,4 млрд рублей с приростом 6,4 млрд рублей или 114,3%. Ситуация с исполнением местных бюджетов стабильна, – отметил замглавы региона.

Уточняется, что высокие темпы роста доходов показывают Новопокровский, Выселковский, Динской районы. Здесь рост составит более 40%.