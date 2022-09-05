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Общество5 сентября 2022 14:15

В Адыгее за выходные задержали 11 пьяных водителей

Всего за это время выявлено 558 нарушений дорожных правил
Валерия ГОДОВНИКОВА
На дорогах республики за выходные зарегистрировано 30 ДТП обошлись без жертв

На дорогах республики за выходные зарегистрировано 30 ДТП обошлись без жертв

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Адыгее в выходные дни, 3 и 4 сентября, задержали 11 пьяных водителей. Каждый из них привлечен к административной ответственности. Больше всего таких случаев отмечено в Майкопе и Тахтамукайском районе.

Кроме того, на дорогах республики случилось одно ДТП, в результате которого есть один пострадавший. А 30 дорожно-транспортных происшествий обошлись без жертв.

- По причине выбора ошибочной дистанции было допущено шесть аварий. В шести случаях столкновения произошли в результате нарушения очередности проезда, а еще в пяти - из-за несоблюдения условий, разрешающих движение транспорта задним ходом, - сообщили в пресс-службе МВД Республики Адыгея.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», административные протоколы составили и в отношении 29 пешеходов. Они переходили дорогу в не предназначенном для этого месте. Всего за это время в республике выявили 558 нарушений дорожных правил.