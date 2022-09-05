В Адыгее за выходные задержали 11 пьяных водителей

На дорогах республики за выходные зарегистрировано 30 ДТП обошлись без жертв Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Адыгее в выходные дни, 3 и 4 сентября, задержали 11 пьяных водителей. Каждый из них привлечен к административной ответственности. Больше всего таких случаев отмечено в Майкопе и Тахтамукайском районе.

Кроме того, на дорогах республики случилось одно ДТП, в результате которого есть один пострадавший. А 30 дорожно-транспортных происшествий обошлись без жертв.

- По причине выбора ошибочной дистанции было допущено шесть аварий. В шести случаях столкновения произошли в результате нарушения очередности проезда, а еще в пяти - из-за несоблюдения условий, разрешающих движение транспорта задним ходом, - сообщили в пресс-службе МВД Республики Адыгея.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», административные протоколы составили и в отношении 29 пешеходов. Они переходили дорогу в не предназначенном для этого месте. Всего за это время в республике выявили 558 нарушений дорожных правил.