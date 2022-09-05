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Общество5 сентября 2022 14:25

В Краснодаре возобновили оплату парковок через сайт и приложение

Работу сайта и приложения восстановили после хакерских атак
Светлана ОВДЕЙ
Всего в Краснодаре работают 285 муниципальных платных парковок, оснащенных 247 паркоматами Фото: krd.ru

Всего в Краснодаре работают 285 муниципальных платных парковок, оснащенных 247 паркоматами Фото: krd.ru

В Краснодаре возобновили оплату парковок через сайт и приложение. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Напомним, накануне оплатить парковки в краевом центре можно было только через паркоматы. Сайт и приложение были недоступны.

- Их работу оперативно возобновили после технического сбоя, вызванного хакерскими атаками, - сообщили в пресс-службе мэрии.

Напомним, на сайте и в приложении оплатить парковки можно банковскими картами. Бесконтактная оплата смартфоном через паркомат возможна картами «Мир», а также Visa, MasterCard.

Всего в Краснодаре работает 285 муниципальных платных парковок, оснащенных 247 паркоматами.