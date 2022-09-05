Мужчину арестовали Фото: кадр из видео

В Краснодаре пьяный справил нужду на детской площадке и избил прохожего из-за замечания. Мужчину задержали и арестовали, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Все произошло в августе 2022 года в Краснодаре. Двое приятелей выпивали на детской площадке по улице Заполярной в Прикубанском округе.

- В какой-то момент фигурант стал совершать административное правонарушение там же, на детской площадке. Увидев происходящее, 37-летний местный житель сделал мужчине замечание, попросив прекратить противоправное поведение, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Между ними возник конфликт. Тогда подозреваемый ударил мужчину рукой по голове и ушел. В этот момент потерпевший упал.

Очевидцы вызвали на место скорую. Мужчину госпитализировали - нанесенный вред здоровью оценили как тяжкий. Сейчас он продолжает лечение в больнице.

Тем временем подозреваемого удалось задержать. Мужчину нашли в Кавказском районе – он собирался уехать из региона.

- По ходатайству следователя в отношении фигуранта судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, и сбор доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.