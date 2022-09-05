В Краснодаре установили девять новых станции для зарядки электромобилей

В Краснодаре установили новые станции для зарядки электромобилей. Фото Александра Тимофеева

В Краснодаре установили девять новых станций для зарядки электромобилей. Оперативное восстановление зеленых зон и тротуаров, которые повредили во время монтажных работ, возьмут на особый контроль. Всего до конца года установят 24 станции.

- Как правило, зарядные станции размещаем в зоне существующих парковок. Только по нечетной стороне Ставропольской мы вынуждены были оборудовать их на тротуаре. В ближайшее время геометрия дорожек будет восстановлена. Их расширят с противоположной стороны, - сообщил заместитель начальника управления развития услуг АО «НЭСК» Павел Лысенко.

Уточняется, что новые станции установили по улицам: Атарбекова, 40, Тюляева, 11, 40-летия Победы, 32. Также на Кубанской Набережной, 2, Ставропольской, 336, Ставропольской, 159, Ставропольской, 185, Красноармейской, 2 и Красных Партизан, 6/2.

Развитием сети станций для зарядки электромобилей занимается региональное министерство ТЭК и ЖКХ. Работы выполняет компания НЭСК.