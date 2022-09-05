Министерство здравоохранения РФ продлило срок годности для вакцин от коронавируса. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В минздраве Кубани объяснили ситуацию с якобы просроченной вакциной от коронавируса в поликлиниках. Жительница Краснодара хотела сделать прививку от ковида, но не нашла лекарства с нормальным сроком годности. В нескольких медицинских учреждениях он заканчивался еще в апреле 2022 года.

- Минздрав России продлил сроки годности для вакцины «Спутник V» до 9-12 месяцев в зависимости от площадки производства препаратов. На сегодняшний день хранение вакцины осуществляется с соблюдением всех норм и применяется в строгом соответствии с рекомендациями и сроками, - сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.

Уточняется, что при использовании вакцины в больнице, каждую упаковку проверяют, сканируя штрих-код. Таким образом медработник получает информацию о возможности использования препарата и его сроке годности.

Система предотвращает использование просроченных препаратов. Измененные сроки годности внесены в систему. На уже выпущенных упаковках препарата указаны прежние даты. Новый срок годности жители края могут узнать через мобильное приложение «Честный знак», отсканировав код маркировки.