На Кубани сформировали портфель инфраструктурных проектов на 750 млрд рублей

В 2023 году в «бюджет развития» выделят более 111 миллиардов рублей. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

На Кубани сформировали портфель инфраструктурных проектов на 750 миллиардов рублей. Их планируют реализовать, используя различные механизмы, в том числе государственно-частного партнерства.

- Последние три года мы последовательно наращивали так называемый «бюджет развития». Это объем наших вложений в объекты капитального строительства, дорожное хозяйство. В 2019 году на эти цели из краевой казны мы направили почти 16 миллиардов рублей. В этом году, с учетом июньских изменений было выделено 75 миллиардов рублей, - сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Уточняется, что в планах на 2023 год более 111 миллиардов рублей. В ближайшее время будут определены приоритетные отрасли, в которые эти деньги будут инвестироваться.

Кроме того, в крае ведут работу по привлечению финансирования на проекты в сфере транспорта, благоустройства и другие цели в объеме 416,3 миллиарда рублей.