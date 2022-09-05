Мужчине запрещено три года управлять транспортом. Фото: Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

В Краснодаре осудили водителя троллейбуса, который насмерть сбил 15-летнюю девочку. Он признал вину и раскаялся. Сама трагедия произошла 18 мая.

- Мужчина находился за рулем троллейбуса и выполнял регулярный рейс по маршруту «Железнодорожный вокзал «Краснодар - 1» - Юбилейный микрорайон». В 14:13 он поворачивал налево с улицы Каляева на Кожевенную. Водитель не уступил дорогу и наехал на девушку-подростка, которая переходила проезжую часть по зебре, - сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Краснодарского края.

Уточняется, что суд признал мужчину виновным в ДТП и назначил два года колонии-поселения. Также ему запрещено три года управлять транспортом. На данный момент приговор не вступил в законную силу.