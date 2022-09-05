Краснодарский край предложит внести изменения в Налоговый кодекс РФ. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

На Кубани работающих предпринимателей из других регионов обяжут платить налоги. Таким образом доходная частью бюджета края увеличится. Предложение о подобных изменениях внесут в Налоговый кодекс РФ.

- По нашим предварительным оценкам, сумма выпадающих доходов из бюджета края составляет почти 3 миллиарда рублей. Это данные только по индивидуальным предпринимателям, которые ведут бизнес на Черноморском побережье, - сообщила исполняющая обязанности руководителя УФНС России по Краснодарскому краю Елена Пивоварова.

Уточняется, что для мобилизации этих доходов потребуется внесение изменений в законодательство.

Инициативу поддержал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Он поручил первому вице-губернатору Игорю Галасю совместно с профильными ведомствами подготовить предложения по изменению в Налоговый кодекс РФ.