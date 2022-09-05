В Новороссийске утонул турист. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во время шторма в Новороссийске утонул 22-летний нетрезвый парень. Трагедия произошла на пляже в Широкой Балке, где отдыхала целая семья. Они употребляли спиртные напитки. После этого молодой человек и его друг пошли купаться.

- Мужчины в алкогольном опьянении решили поплавать в море, несмотря на введенное штормовое предупреждение и запрет на купание. В результате чего оба утонули, - сообщил старший следователь-криминалист отдела криминалистики СУ СК РФ по Краснодарскому краю Эдуард Плотников.

Уточняется, что молодые люди были под водой некоторое время. На берег их выбросило волной. Медикам удалось реанимировать одного мужчину. Второй скончался.

По факту смерти отдыхающего назначили проверку и проведут судебно-медицинскую экспертизу.