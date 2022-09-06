В некоторых района 7 сентября не будет газа. Фото: pixabay.com

В двух районах Сочи 7 сентября прекратят подачу газа. Его отключат от улицы Благодатной до улицы 72-й км и села Васильевка в Центральном и Хостинском районах города.

- Отключения связаны с проведением плановых и профилактических ремонтных работ. Их проводят на оборудовании ГРС, - сообщили в пресс-службе «Сочигоргаза».

Уточняется, что с 6:00 будут отключены котельные и крупные объекты. С 9:00 подачу газа прекратят в жилом фонде.

После окончания плановых работ потребителям начнут пускать газ. Газоснабжение полностью восстановят в течение пяти суток с момента подачи газа.