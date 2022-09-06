В Сочи отключат свет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Узнали, где будут отключения света в Сочи 6 сентября 2022 года. Они связаны с необходимостью проведения срочных внеплановых работ на энергооборудовании. Из-за этого в течение нескольких часов возможно ограничение подачи электроэнергии.

- 6 сентября с 07:00 до 19:00 отключения света пройдут на улицах Светогорская, Шиловская, Налбандяна. Также на улицах Зеленая, Ивановская, Псебайская, Тульская, Николаевская, - сообщили в филиале «Россети Кубань».

Частично не будет электроэнергии на улицах Дорога на Большой Ахун, Измайловская, Крымская, Львовская и в поселке Мостовой.

Также отключения пройдут в поселке Варане, садовом товариществе «Изыскатель», ООО «Агроторг», переулке Ветеринарный, на улицах Буковая и Волжская 64.