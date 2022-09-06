Кубанские предприниматели поучаствовали в бизнес-походе

Поход «Энергия бизнеса» прошел в Сочи. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Кубанские предприниматели поучаствовали в походе «Энергия бизнеса». Они прошли обучающую программу, посетили экопарк Солохаул и приняли участие в нетворкинге.

- Основной идеей выездного мероприятия является сделать услуги Центра «Мой бизнес» еще ближе для кубанских предпринимателей. Возможность укрепить физическое здоровье и быть в среде единомышленников – стало еще одним фактором для образования нового бизнес-сообщества, - сообщила исполнительный директор краевого Фонда развития бизнеса Елена Пистунова.

Уточняется, что мероприятие впервые прошло в подобном формате. В поход отправились представители МСП из различных отраслей.

Организатором мероприятия выступил региональный Фонд развития бизнеса, Департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края оказывал ему поддержку.