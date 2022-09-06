В Краснодаре женщина показывала грудь проезжающим мимо машинам

Полицейские выясняют обстоятельства случившегося

В Краснодаре утром 6 сентября заметили неадекватную женщину. Она ходила по проезжей части на улице Промышленной. Дамочка ругалась с прохожими и показывала грудь проезжающим мимо машинам.

- Очень странная женщина, будто под чем-то, ходила еще и машины била. Местные жители вызвали наряд, она скандалила с полицейскими и сопротивлялась, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» очевидцы.

Известно, что женщину забрали в участок. В настоящее время идут разбирательства, выясняются причины странного поведения горожанки.