В Адыгее стартовала вакцинация от гриппа

Проведение вакцинации от гриппа выпадает на осенне-зимний период Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во всех районах Адыгеи стартовала вакцинация от гриппа. Ее проведение выпадает на осенне-зимний период.

- Главной целью вакцинации против гриппа является защита населения от массового и неконтролируемого распространения инфекции, - рассказали в пресс-службе Минздрава Адыгеи. - Вакцинацию против гриппа можно также проводить совместно с прививкой против COVID-19.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», в зоне особого риска находятся маленькие дети, у которых еще не сформировался иммунитет. Пожилые люди с хроническими заболеваниями и жители с иммунодефицитным состоянием. В республику на данный момент поступило более 105 тысяч доз вакцины.