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Общество6 сентября 2022 4:35

В Адыгее стартовала вакцинация от гриппа

В республику завезли более 105 тысяч препаратов для прививки
Валерия ГОДОВНИКОВА
Проведение вакцинации от гриппа выпадает на осенне-зимний период

Проведение вакцинации от гриппа выпадает на осенне-зимний период

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во всех районах Адыгеи стартовала вакцинация от гриппа. Ее проведение выпадает на осенне-зимний период.

- Главной целью вакцинации против гриппа является защита населения от массового и неконтролируемого распространения инфекции, - рассказали в пресс-службе Минздрава Адыгеи. - Вакцинацию против гриппа можно также проводить совместно с прививкой против COVID-19.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», в зоне особого риска находятся маленькие дети, у которых еще не сформировался иммунитет. Пожилые люди с хроническими заболеваниями и жители с иммунодефицитным состоянием. В республику на данный момент поступило более 105 тысяч доз вакцины.