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Спорт6 сентября 2022 4:46

В Анапе до 20 сентября пройдут юношеские игры боевых искусств

Соревнования открылись накануне
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

5 сентября в Анапе стартовали 14-е Всероссийские юношеские игры боевых искусств. В них принимают участие около 5 тысяч школьников из разных регионов России.

- По 23 видам боевых искусств и единоборств разыграют медали. Спортсменам, которые принимают участие в играх, от 10 до 18 лет, - сообщили в пресс-службе Краснодарского края.

Кроме классических видов единоборств спортсмены будут состязаться в капоэйра, сумо, кендо и борьбе на поясах. Соревнования продлятся до 20 сентября.