Погода в Адыгее 6 сентября 2022: в республику пришла осень

Узнали, какой будет погода в Адыгее 6 сентября 2022 Фото: Олег РУКАВИЦЫН

«Комсомольская правда» - Кубань» узнала, какой будет погода в Адыгее 6 сентября 2022.

В Майкопе 6 сентября ожидается прохладный солнечный день. Максимальная температура воздуха днем +19°C. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. К вечеру температура опустится до +8°C. Осадков на протяжении дня не предвидится. Ветер северный, 3 м/с.

Погода в Лаго-Наки будет в основном облачная. В светлое время суток температура воздуха достигнет +17°C. Ветер северный, 2 м/с. Ночью столбик термометра опустится до +5..+10°C. Местами возможны кратковременные дожди. Ветер северный, 2 м/с.