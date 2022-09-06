На Кубани с 9 по 11 сентября будут работать более 2,8 тысячи избирательных участков

Фото: admkrai.krasnodar.ru

С 9 по 11 сентября на Кубани пройдут 102 избирательные кампании различного уровня - выборы депутатов ЗСК седьмого созыва, выборы депутатов четырех представительных органов муниципалитетов, выборы глав 66 сельских и городских поселений, дополнительные выборы депутатов 31-го Совета депутатов муниципалитетов.

В Краснодарском крае три дня будут работать более 2,8 тысячи избирательных участков. Для безопасности их оснастят металлодетекторами, также установят в помещениях камеры видеонаблюдения.

– Участие в голосовании – ответственный шаг для каждого из нас, от него зависит будущее развитие Краснодарского края и всей страны, – сказал губернатор края Вениамин Кондратьев.

На Кубани 4,3 миллиона избирателей, из них порядка 57 тысяч жителей смогут проголосовать впервые. Порядок в дни выборов в регионе обеспечат 20 тысяч сотрудников полиции и более 6 тысяч казаков. Они будут пресекать любые правонарушения и попытки провокаций.