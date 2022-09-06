Вылетевший в Сочи самолет вернулся в Екатеринбург из-за неисправности шасси

Самолет должен был приземлиться на курорте в 09:25 часов. Фото: Олег УМАРОВ

Самолет из Екатеринбурга, который вылетел в Сочи, вернулся обратно из-за поломки. Неисправность шасси удалось обнаружить на этапе взлета.

- Во время выполнения рейса U6-305 по маршруту Екатеринбург - Сочи на этапе взлета обнаружилась неисправность в системе уборки шасси,- сообщили в пресс-службе авиакомпании “Уральские авиалинии”.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, самолет должен был вылететь из аэропорта Екатеринбурга в 07:30 часов. Однако рейс задержали на 22 минуты. Согласно расписанию, самолет должен был приземлиться на курорте в 09:25 часов.