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Общество6 сентября 2022 5:29

Вылетевший в Сочи самолет вернулся в Екатеринбург из-за неисправности шасси

Рейс задержали на 22 минуты
Ангелина НАЗАРЧУК
Самолет должен был приземлиться на курорте в 09:25 часов.

Самолет должен был приземлиться на курорте в 09:25 часов.

Фото: Олег УМАРОВ

Самолет из Екатеринбурга, который вылетел в Сочи, вернулся обратно из-за поломки. Неисправность шасси удалось обнаружить на этапе взлета.

- Во время выполнения рейса U6-305 по маршруту Екатеринбург - Сочи на этапе взлета обнаружилась неисправность в системе уборки шасси,- сообщили в пресс-службе авиакомпании “Уральские авиалинии”.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, самолет должен был вылететь из аэропорта Екатеринбурга в 07:30 часов. Однако рейс задержали на 22 минуты. Согласно расписанию, самолет должен был приземлиться на курорте в 09:25 часов.