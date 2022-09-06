Женщина собиралась распространять наркотики в республике через интернет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительницу Майкопа задержали с крупной партией героина. Женщина собиралась распространять запрещенные вещества на территории республики.

- Наркополицейские задержали майкопчанку после осуществления тайниковых закладок, - рассказали в пресс-службе МВД Адыгеи. - У самой женщины, а также на участке местности в одном из микрорайонов города, стражи правопорядка, в том числе с привлечением специалистов-кинологов, изъяли около 30 свертков с неизвестным порошком, расфасованным в разовые дозы.

Эксперты-криминалисты провели исследования после чего стало известно, что в пакетиках находился героин. Общая масса наркотиков составила порядка 10 граммов.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», проводятся мероприятия, направленные на выявление всех эпизодов противоправной деятельности задержанной.