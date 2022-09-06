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Общество6 сентября 2022 5:51

В Сочи на улице Альпийской минивэн сгорел дотла

Причиной пожара стало короткое замыкание
Ангелина НАЗАРЧУК
На место пожара сразу вызвали спасателей.

На место пожара сразу вызвали спасателей.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Центральном районе Сочи на улице Альпийской рядом с остановкой «Гаражи» загорелся минивэн. Инцидент произошел 5 сентября около 19:40 часов. Как рассказали очевидцы, машина загорелась во время движения. Также раздавались громкие хлопки. На место пожара сразу вызвали спасателей.

- В 19:49 к месту вызова незамедлительно направлены пожарно-спасательные подразделения МЧС России. В 19:57 локализация пожара В 19:58 полная ликвидация последствий возгорания, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарском краю.

Всего от МЧС привлекались 2 единицы техники и шесть человек. По предварительным данным, машина загорелась из-за короткого замыкания.