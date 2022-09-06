Театр кукол «Золотой кувшин» из Адыгеи покажет спектакли в Абхазии

6 и 7 сентября театр отправится на гастроли в Абхазию и покажет там представление. Фото: пресс-служба Министерства культуры Адыгеи

Театр кукол «Золотой кувшин» из Адыгеи открыл новый сезон. 6 и 7 сентября театр отправится на гастроли в Абхазию и покажет там представление.

- Театр представит юным зрителям Абхазии спектакль «Король Вруляля» по пьесе Андрея Кружнова в Доме культуры имени Т. Кокоскир г. Гагра и на малой сцене Абхазского государственного драматического театра им. С.Я. Чанба г. Сухум, - рассказали в пресс-службе театра «Золотой кувшин».

Сюжет постановки расскажет о сказочной стране, где ложь Короля Вруляля превратится в правду. Художник-постановщик спектакля – Альбина Дзарахохова.