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Общество6 сентября 2022 6:40

В Краснодарском крае бюджетникам повысят зарплату

На эти цели из краевой казны выделили 5 млрд рублей
Ева МУР
Доходы бюджетников вырастут

Доходы бюджетников вырастут

В Краснодарском крае планируют повысить зарплату бюджетникам. Об этом во время краевого совещания сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.

- В соответствии с Указами Президента России мы поднимем заработную плату более 106 тысячам работников бюджетной сферы края, – сказал он.

К тем, кого ждет индексация, относятся социальные работники, медики, педагоги, работники культуры.

На эти цели в краевой казне предусмотрели 5 млрд рублей. Доход бюджетников вырастет в связи с увеличением прожиточного минимума в 2022 году.