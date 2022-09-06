В полицию Адыгеи за сутки поступило 162 заявления о происшествиях

В Адыгее ДТП с пострадавшими за сутки не зарегистрировано Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Адыгее за сутки в органы внутренних дел поступило 162 заявления и сообщения о происшествиях. Большинство из них поступали из Майкопа - 130 и Тахтамукайского района - 63.

Кроме того, за этот период задержали пять пьяных водителей. Каждый из них был привлечен к административной ответственности.

По данным МВД, было зарегистрировано 11 преступлений. Девять из них удалось раскрыть.

- В Адыгее Дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими не зарегистрировано, - сообщили в пресс-службе МВД по Республике Адыгея. - Всего выявлено 323 нарушения правил дорожного движения, из них 20 - допущено пешеходами.