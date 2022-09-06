Водоснабжение Тамани под контролем

Технология учета и контроля «Цифровой водоканал» была установлена на базе предприятия ГУП КК «Кубаньводкомплекс». За 10 месяцев работы подведен итог: система уже позволила значительно сократить расходы на обслуживание инфраструктуры.

Система МТС «Цифровой водоканал» дает возможность отслеживать несанкционированные врезки, незаконное потребление воды без учета, собирать данные и направлять в соответствующий отдел компании. Помимо этого, программный комплекс следит за техническим состоянием магистралей, фиксирует перепады давления и другие критические изменения. За этим следят датчики сбора и передачи данных, устанавливаемые в контрольных точках (что особенно удобно для удаленных объектов). Оперативная информация позволяет вовремя принять меры, избежать аварийных ситуаций и потери ресурсов.

Отслеживать ситуацию работникам «Кубаньводкомплекса» стало проще и быстрее. Ответственные сотрудники получили доступ в личный кабинет на платформе МТС, куда поступают все данные и есть возможность быстро реагировать на нештатные ситуации.

- Мы идем навстречу компаниям и даем им возможность бесплатно протестировать сервисы контроля и автоматизации в деле. Как правило, после этапа тестирования предприятия впервые видят масштабы своих издержек и принимают решение внедрять онлайн-мониторинг на постоянной основе. Подобные сервисы доступны для ресурсоснабжающих компаний в любой области, - отметил руководитель стратегии IoT МТС Антон Салов.

В дальнейшем такие системы мониторинга планируется внедрять и на других крупных объектах Краснодарского края.