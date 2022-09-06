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Происшествия6 сентября 2022 7:02

Муж из ревности три раза ударил жену ножом на Кубани

Его задержали за покушение на убийство
Вероника АЛЕКСАНДРОВА
Идет расследование

Идет расследование

События разворачивались 3 сентября в селе Великовечном Белореченского района. Там 56-летний мужчина приревновал супругу и схватился за нож. Его задержали.

- Между ними произошла ссора на почве ревности. Мужчина нанес женщине не менее трех ударов ножом в область туловища и грудной клетки, после чего скрылся. Потерпевшей была оказана своевременная помощь, сейчас угрозы ее жизни нет, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Муж пострадавшей женщины задержан. В ближайшее время его поместят под стражу. Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.