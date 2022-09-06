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Общество6 сентября 2022 7:02

В Майкопе прошла выставка ретроавтомобилей

Посмотреть на машины и выступления пришли более двух тысяч зрителей
Валерия ГОДОВНИКОВА
Старинные машины были представлены на шестом автофестивале

Старинные машины были представлены на шестом автофестивале

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Майкопе прошла выставка ретроавтомобилей. Старинные машины были представлены в республиканской столице на шестом автофестивале. Мероприятие провели в рамках Дня города.

- В программе фестиваля зрители посетили выставку ретроавтомобилей, соревнования автомобилей повышенной проходимости (4x4), выставку авто- и мототехники, - сообщили в пресс-службе Майкопского государственного технологического университета. - А также увидели показательные выступления инструкторов и выпускников школы мастерства вождения «МГТУ» и показательные заезды по мотокроссу.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», фестиваль собрал более двух тысяч зрителей участников и гостей. Посетители поборолись за призы в викторинах на знания правил дорожного движения и оказание первой медпомощи. Завершилось мероприятие церемонией награждения.