В Адлерском районе Сочи водитель иномарки сбил 5-летнего мальчика

Все подробности выясняются. Фото: https://t.me/gibddsochi

В Адлерском районе Сочи произошла жуткая авария. Водитель Mercedes-Benz сбил 5-летнего мальчика. ДТП произошло на автодороге «Адлер – Красная Поляна», 3 км + 800 м. Очевидцы сразу вызвали бригаду скорой помощи и сотрудников Госавтоинспекции.

Стоит отметить, что пострадавший переходил дорогу в неположенном месте. Водитель не успел затормозить и наехал на ребенка.

- В результате ДТП 5-летний пешеход был госпитализирован, - сообщили в пресс-службе ОГИБДД УВД по Сочи.

Все подробности случившегося выясняются.