Приставы взыскали более 1 млн исполнительского сбора с предприятия Кубани

Приставы по Крыловскому и Павловскому районам взыскали с руководителя одной из организаций задолженность по налогам в размере 33 млн рублей. Но из-за просрочки предприятию выставили еще более 1 млн исполнительского сбора.

- Руководитель организации не согласился с постановлением и начал судебные тяжбы. Краснодарский краевой суд оставил его жалобу без удовлетворения. Тогда должник обратился в апелляционный суд Ростова с обжалованием определения Краснодарского краевого суда. Но и эта инстанция оставила его жалобу без удовлетворения, - сообщили в пресс-службе УФССП РФ по региону.

После вступления определения в законную силу должнику пришлось выплатить исполнительский сбор в 1 млн рублей.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в Динском районе Краснодарского края судебные приставы взыскали задолженность по алиментам на сумму 400 тысяч рублей. Несколько лет нерадивый папа не платил алименты. Когда приставы арестовали «Toyota Vitz», мужчина быстро нашел деньги.