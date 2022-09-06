«Агрокомплекс» собрал на 39% зерна больше

По итогам жатвы на предприятиях «Агрокомплекса» им. Н.И.Ткачёва собрано 2,5 млн тонн зерновых колосовых и зернобобовых культур, в том числе 2,2 млн тонн озимой пшеницы. Валовый сбор урожая на 39% выше, чем годом ранее.

В этом году уборочная площадь озимой пшеницы составила почти 340 тыс. га, озимого ячменя – 23 тыс. га, гороха –21 тыс. га, озимого рапса – 17 тыс. га.

Среди подразделений «Агрокомплекса» лидерами по урожайности стали предприятия Краснодарского края – «им. Гармаша И.И.», «Ленинский путь» и «Агрокомплекс Павловский». Показатели урожайности зерновых колосовых и зернобобовых культур в этих хозяйствах превысили планку 75 ц/га. В Ростовской области лучшие производственные показатели у предприятия «Развиленское». Средний уровень урожайности пшеницы по агрохолдингу – 53,5 ц/га.

«В этом году «Агрокомплекс» получил один из своих лучших урожаев. Свою роль в получении высокого урожая сыграли благоприятные погодные условия (оптимальная перезимовка и достаточная влагообеспеченность), своевременное и качественное выполнение агротехнических работ, а также общее увеличение уборочных площадей, - прокомментировал директор по растениеводству «Агрокомплекса» Савва Шевель. - В настоящее время на предприятиях агрохолдинга начался сбор кукурузы и риса, технических культур, ведется заготовка кормов, подготовка к озимому севу, а в некоторых хозяйствах уже начался сев озимого рапса».

Конъюнктура рынка не вносит коррективов в планы «Агрокомплекса» на новую посевную, структура площадей осеннего сева останется прежней. При этом хозяйства полностью обеспечены всеми необходимыми ресурсами: семенами, удобрениями, средствами защиты растений, транспортом, запасными частями для сельхозмашин.

Полученный летом урожай «Агрокомплекс» поставит оптовым покупателям. Кроме того, из собственного зерна агрохолдинг выпускает широкий ассортимент высококачественной муки четырех популярных сортов - «Экстра», «Высший», «М 55-23» и «М 75-23». Из муки высшего сорта компания производит тесто для изготовления полуфабрикатов – вареников и пельменей бренда «Агрокомплекс Выселковский».

СПРАВКА

«Агрокомплекс» им. Н.И.Ткачёва (бренды «Агрокомплекс Выселковский», «Николаевские сыроварни», «Labinsk Beef») занимает второе место в России по производству молока, четвертое — по мясу, пятое — по сахару, третье место по площади сельскохозяйственных земель и первое – по их стоимости. Агрохолдинг полного цикла объединяет 30 сельхозпредприятий, более 600 розничных магазинов, 32 тысячи сотрудников. В перечень направлений деятельности компании входят животноводство, растениеводство, переработка сельскохозяйственной продукции, производство продуктов питания, розничная торговля. Компания реализует обширную инвестиционную программу, активно развивает экспортное направление.