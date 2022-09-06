Предприятие Кубани оптимизировало процесс техобслуживания сельхозмашин

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Торговый Дом по ремонту сельхозтехники благодаря бережливым технологиям оптимизировал процесс техобслуживания сельхозмашин. Выработка увеличилась вдвое.

- На предприятии подвели итоги нацпроекта «Производительность труда». Здесь сократили время работы от поступления заявки до подписания отчетных документов. Процесс сократили на 13%, количество заявок в обработке – на 16,5%, а выработку повысили на 100%, - сообщили в пресс-службе администрации региона.

В нацпроекте участвуют более 200 кубанских предприятий. Для них предусмотрены различные виды господдержки. Например, им доступны льготные займы, «обнуление» налога на имущество, инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль до 90%, субсидии с повышающим коэффициентом и другое.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что на Кубани работающих предпринимателей из других регионов обяжут платить налоги. Таким образом доходная часть бюджета края увеличится. Предложение о подобных изменениях внесут в Налоговый кодекс РФ.