В Приморско-Ахтарске загорелся камыш в плавневой зоне

Площадь устанавливается

В Приморско-Ахтарском районе утром 6 сентября в плавневой зоне загорелся камыш. Огонь стал быстро распространяться на десятки метров. Сейчас пожар тушат более 20 человек.

- Сообщение о возгорании поступил в 10:40. Угрозы населенным пунктам нет, расстояние до ближайшего населенного пункта 10 км, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

На месте работают оперативная группа 13 пожарно-спасательного отряда, отделение Центра ГИМС, «Кубань-СПАС». Также к месту вызова направлена группа беспилотных летательных аппаратов.