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Общество6 сентября 2022 8:24

В Приморско-Ахтарске загорелся камыш в плавневой зоне

На месте работают пожарные расчеты
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Площадь устанавливается

Площадь устанавливается

В Приморско-Ахтарском районе утром 6 сентября в плавневой зоне загорелся камыш. Огонь стал быстро распространяться на десятки метров. Сейчас пожар тушат более 20 человек.

- Сообщение о возгорании поступил в 10:40. Угрозы населенным пунктам нет, расстояние до ближайшего населенного пункта 10 км, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

На месте работают оперативная группа 13 пожарно-спасательного отряда, отделение Центра ГИМС, «Кубань-СПАС». Также к месту вызова направлена группа беспилотных летательных аппаратов.