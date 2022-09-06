На оплату коммуналки жители Адыгеи тратят 8,8% от общих затрат Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жителям Адыгеи в среднем коммуналка выходит 4491 рубль в месяц. Эта сумма составляет 8,8% от общих затрат. Об этом сообщили специалисты РИА Рейтинг.

- Дороже всех такие услуги обходились москвичам — больше десяти тысяч рублей, дешевле всего - жителям Республики Калмыкия (порядка 3,3 тысячи), - рассказали в ведомстве.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», республика заняла 15-е место в рейтинге среди регионов России по стоимости ЖКХ. В сравнении с прошлым годом этот показатель увеличился на 0,5%.