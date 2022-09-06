В Краснодаре ремонтируют улицу Фадеева по нацпроекту

Обновить участок планируют до конца 2022 года Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре ремонтируют дорогу по улице Фадеева. Специалисты обновят более участок протяженностью более трех километров. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Дорожники работают на участке от улицы Мачуги до улицы Фадеева. В настоящее время здесь снимают старый асфальт, который заменят новым. Позже специалисты нанесут дорожную разметку и установят знаки.

Отремонтировать дорогу планируют к концу 2022 года. Уточняется, что участок входит в список дорог, которые планируют отремонтировать в 2023 году. –

Это уже вторая дорога, которая входит в список на 2023 год. Первой стала улица Ставропольская - сейчас там выполняют работы по устройству верхнего и выравнивающего слоев покрытий, - отметила и.о. директора городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Галина Шешина.

Всего в 2023 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Краснодаре планируют отремонтировать 38 участков протяженностью более 61 километра. В 2022 году в краевом центре обновили 33 дорожных отрезка или 30 километров.