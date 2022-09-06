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Здоровье6 сентября 2022 9:24

На Кубани за сутки выявили 815 новых случаев заболевания COVID-19

В том числе коронавирус подтвердился у 77 детей
Светлана ОВДЕЙ
Два пациента скончались от осложнений коронавируса Фото из архива КП

Два пациента скончались от осложнений коронавируса Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 815 новых случаев заболевания COVID-19. В том числе коронавирус подтвердился у 77 детей, самому младшему из которых шесть месяцев. Об этом сообщили в краевом оперативном штабе.

Так, в Краснодаре получено 424 положительных результата, в Сочи – 70, в Тимашевском районе – 54, в Северском – 41. 40 пациентов прибавилось в Тихорецком муниципалитете, 36 - в Новороссийске, 24 – в Крымском районе, по 14 - в Тбилисском и Красноармейском, 13 - в Геленджике.

В Ейском районе коронавирусом заболели 11 человек в Белоглинском – 8, в Каневском и Кавказском – по 7, в Анапе, Новопокровском, Отрадненском – по 6, в Павловском – 5.

- По 4 новых заболевших в Курганинском муниципалитете, по 3 - в Абинском, Калининском, Туапсинском и Лабинском, по 2 - в Армавире, Динском, Кореновском, Усть-Лабинском и Приморско-Ахтарском, по одному - в Горячем Ключе, Выселковском, Северском районах, - сообщили в региональном оперштабе.

К аппаратам ИВЛ в тяжелом состоянии подключены 11 пациентов. С выздоровлением за сутки в крае выписали 1166 человек. Два пациента скончались от осложнений коронавируса.