Два пациента скончались от осложнений коронавируса Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 815 новых случаев заболевания COVID-19. В том числе коронавирус подтвердился у 77 детей, самому младшему из которых шесть месяцев. Об этом сообщили в краевом оперативном штабе.

Так, в Краснодаре получено 424 положительных результата, в Сочи – 70, в Тимашевском районе – 54, в Северском – 41. 40 пациентов прибавилось в Тихорецком муниципалитете, 36 - в Новороссийске, 24 – в Крымском районе, по 14 - в Тбилисском и Красноармейском, 13 - в Геленджике.

В Ейском районе коронавирусом заболели 11 человек в Белоглинском – 8, в Каневском и Кавказском – по 7, в Анапе, Новопокровском, Отрадненском – по 6, в Павловском – 5.

- По 4 новых заболевших в Курганинском муниципалитете, по 3 - в Абинском, Калининском, Туапсинском и Лабинском, по 2 - в Армавире, Динском, Кореновском, Усть-Лабинском и Приморско-Ахтарском, по одному - в Горячем Ключе, Выселковском, Северском районах, - сообщили в региональном оперштабе.

К аппаратам ИВЛ в тяжелом состоянии подключены 11 пациентов. С выздоровлением за сутки в крае выписали 1166 человек. Два пациента скончались от осложнений коронавируса.