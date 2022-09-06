Площадь пожара на плавнях в Приморско-Ахтарском районе достигла 250 кв. м

Пожар продолжают тушить

В Приморско-Ахтарском районе утром 6 сентября в плавневой зоне загорелся камыш. Огонь стал быстро распространяться. По данным МЧС, на 12 часов дня площадь возгорания достигла 250 кв. м.

- По состоянию на 12:00 площадь возгорания плавневой зоны в Приморско-Ахтарском районе составляет 250 кв. м. Привлекаются лодки от Центра ГИМС и «Кубань Спас», также задействована мотопомпа на тушение труднодоступных мест возгорания, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Огонь продолжают тушить. С пожаром борются от РСЧС 34 человека, 7 единицы техники, в том числе от МЧС России 31 человек личного состава, 6 единиц техники. Ранее «Комсомолка» сообщала, что угрозы населенным пунктам нет, расстояние до ближайшего населенного пункта 10 км.