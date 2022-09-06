На площади Майкопа станцевали сразу 250 жителей старше 55 лет

250 жителей города поучаствовали в танцевальном марафоне. Фото: Управление культуры Майкопа

В Майкопе на площади Ленина станцевали сразу 250 жителей старше 55 лет. В День города в республиканской столице провели марафон «Танцуй, моя Адыгея».

- Под зажигательные ритмы зумбы, самбы и калинки представители всех районов нашей республики показали, что главное быть молодым душой, - рассказали в управлении культуры Майкопа.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», завершился День города праздничным концертом. После чего над площадью запустили фейерверки.