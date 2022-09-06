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Общество6 сентября 2022 9:41

На площади Майкопа станцевали сразу 250 жителей старше 55 лет

Флешмоб посвятили 100-летию государственности Адыгеи
Валерия ГОДОВНИКОВА
250 жителей города поучаствовали в танцевальном марафоне. Фото: Управление культуры Майкопа

250 жителей города поучаствовали в танцевальном марафоне. Фото: Управление культуры Майкопа

В Майкопе на площади Ленина станцевали сразу 250 жителей старше 55 лет. В День города в республиканской столице провели марафон «Танцуй, моя Адыгея».

- Под зажигательные ритмы зумбы, самбы и калинки представители всех районов нашей республики показали, что главное быть молодым душой, - рассказали в управлении культуры Майкопа.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», завершился День города праздничным концертом. После чего над площадью запустили фейерверки.