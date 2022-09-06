Более трех тысяч подростков Краснодара трудоустроены с начала 2022 года

В Центр занятости населения с начала года обратились 4600 подростков Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Краснодаре до конца года планируют трудоустроить 4249 подростков. Из них для 3804 несовершеннолетних уже нашли работу, сообщили в пресс-службе городской администрации.

В том числе работу теперь имеет 1561 подросток из социально незащищенных семей. В этом году всего на трудоустройство ребят из местного бюджета выделено более 32 миллионов рублей.

За помощью в трудоустройстве в Центр занятости населения с начала года уже обратились 4600 подростков. Им, в частности, предлагают вакансии курьеров, подсобных рабочих, уборщиков служебных помещений. Такие предложения не требуют квалификации и большой нагрузки, противопоказанной несовершеннолетним.

В свою очередь, Центр занятости населения информирует подростков и их родителей о том, где можно подыскать работу, трудовом стаже и зарплате. Для школьников организованы три ярмарки вакансий «Ты нужен Кубани».

- Трудоустройство подростков - это и дополнительная соцподдержка, и возможность для них получить трудовые навыки. Конечно, полезный труд помогает в профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, - отметила начальник управления по социальным вопросам Ирина Косинкова. - Приоритетом пользуются дети из многодетных семей, дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей, подростки, которые состоят на учете в органах системы профилактики.