Спортсмены выступили на соревнованиях, проходивших в Рязанской области Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Сборная Кубани победила в командном зачете чемпионата России по полиатлону. Спортсмены выступили на соревнованиях, проходивших в Рязанской области, сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Программа состояла из стрельбы, плавания, метания спортивного снаряда, бега на 100 и на 2000 метров у женщин и на 3000 метров у мужчин.

Так, в командном зачете первое место завоевали воспитанники СШОР №3 краевого центра, второе место – команда спортшколы «Выборжанин» из Санкт-Петербурга, на третьей ступени оказался спортклуб «Тахион» из Москвы.

В личном зачете первое место в пятиборье занял Егор Сечь из Краснодара.

– В регионе полиатлоном занимаются почти 2,5 тысячи человек, открыто 8 спортивных отделений. В состав сборной команды РФ по полиатлону входят 13 человек. Ребята регулярно занимают высокие места на всероссийских и международных соревнованиях. Только за полтора года они завоевали почти 70 медалей, в том числе четыре золотые на первенстве мира в 2022 году, – отметил вице-губернатор Александр Власов.