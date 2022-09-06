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Общество6 сентября 2022 10:49

В школе №11 села Красногвардейского в Адыгее завершили капремонт

В учреждении выполнили косметические работы и обновили мебель
Валерия ГОДОВНИКОВА
Уже 1 сентября ученики пришли в обновленную школу

Уже 1 сентября ученики пришли в обновленную школу

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В школе №11 села Красногвардейского в Адыгее завершили капремонт. Работы выполнили в рамках госпрограммы «Развитие образования». Уже 1 сентября ученики пришли в обновленную школу.

- Произведены строительные и ремонтные работы в здании, решена проблема с отоплением, - рассказали ЦУР Адыгеи. - Приобретены новые парты, стулья, классные доски и учительские столы.

Как ранее сообщала «Комсомолка», в республике реализуют пятилетнюю программу по модернизации школьного образования. В этом году капитальный ремонт провели в восьми школах.