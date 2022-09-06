Более 12,5 млрд рублей выделили на благоустройство зеленых зон Кубани с 2017 года

На Кубани создали 986 новых общественных территорий Фото: admkrai.krasnodar.ru

Более 12,5 миллиарда рублей выделили на благоустройство зеленых зон Кубани с 2017 года. Об этом сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Так, в регионе создали 986 новых общественных территорий. Кроме того, в городах и районах обновили 264 двора.

А в 2022 году на Кубани обновляют более 200 зеленых зон.

- Край ежегодно участвует во Всероссийском конкурсе по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. С 2018 года победили 16 муниципалитетов. 6 из них уже реализовали свои проекты, - рассказали в пресс-службе администрации региона.

В 2022 году победителями конкурса стали Анапа, Славянск-на-Кубани, Курганинск, Апшеронск и Армавир. Тем временем работы продолжаются в Белореченске, Сочи, Туапсе, Лабинске и Усть-Лабинске.

Напомним, жители Кубани участвуют в онлайн-голосовании по выбору зеленых зон для благоустройства. В прошлом году свой голос отдали 579 тысяч человек, а в 2022 – более 660 тысяч жителей.