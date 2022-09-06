В Армавире осудят адвоката за обман клиентов почти на 2 млн рублей

Дело направили в суд Фото из архива КП

В Армавире осудят адвоката за обман клиентов почти на 2 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Так, с октября 2018 года по сентябрь 2020 года два гражданина обратились к адвокату в профильную контору. Специалист согласилась помочь, при этом не собираясь выполнять обязательств.

В результате адвокат похитила у клиентов более 1,8 миллиона рублей. Известно, что часть ущерба возмещена.

- Уголовное дело направлено в Армавирский городской суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе краевого надзорного органа.