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Общество6 сентября 2022 11:20

Фестиваль онлайн-кинотеатров пройдет в горах Сочи с 18 по 23 сентября

Российские платформы покажу главные сериалы сезона
Ангелина НАЗАРЧУК
Мероприятие организуют на горнолыжном курорте «Роза Хутор».

Мероприятие организуют на горнолыжном курорте «Роза Хутор».

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Сочи с 18 по 23 сентября будет проходить фестиваль онлайн-кинотеатров. Мероприятие организуют на горнолыжном курорте «Роза Хутор».

Самые крупные российские платформы онлайн-кинотеатров покажут зрителям нашумевшие сериалы сезона 2022-2023 годов. К слову, на мероприятии можно будет увидеть новые полнометражные фильмы.

- В Сочи традиционно проходят масштабные культурные мероприятия — крупные музыкальные, юмористические и кинофестивали, заявила начальник управления культуры Марианна Устинова.