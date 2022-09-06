Фестиваль онлайн-кинотеатров пройдет в горах Сочи с 18 по 23 сентября

Мероприятие организуют на горнолыжном курорте «Роза Хутор». Фото: Иван МАКЕЕВ

В Сочи с 18 по 23 сентября будет проходить фестиваль онлайн-кинотеатров. Мероприятие организуют на горнолыжном курорте «Роза Хутор».

Самые крупные российские платформы онлайн-кинотеатров покажут зрителям нашумевшие сериалы сезона 2022-2023 годов. К слову, на мероприятии можно будет увидеть новые полнометражные фильмы.

- В Сочи традиционно проходят масштабные культурные мероприятия — крупные музыкальные, юмористические и кинофестивали, заявила начальник управления культуры Марианна Устинова.