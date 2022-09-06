На стройплощадке в Краснодаре нашли более 200 боеприпасов времен войны

Боеприпасы нашли на стройплощадке в Новознаменском микрорайоне Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю

В Краснодаре на стройплощадке нашли более 200 боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Снаряды вывезли на полигон и уничтожили, сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

Два боеприпаса нашли рабочие на стройплощадке по улице Богатырской в Новознаменском микрорайоне. Взрывотехники определили 76-мм артиллерийские снаряды.

- При обследовании территории извлекли из грунта еще 228 единиц аналогичных боеприпасов, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что 230 снарядов вывезли на полигон и уничтожили по требованиям безопасности.