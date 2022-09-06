У спящего на улице туриста в Сочи украли технику на 150 тысяч рублей

Женщине грозит до 5 лет тюрьмы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию Сочи обратился 40-летний турист. По словам мужчины, он уснул на улице. Пока пострадавший видел десятый сон, кто-кто украл из его сумки телефон, ноутбук и наручные часы. Общая сумма ущерба составила около 150 тысяч рублей.

- Установлено, что незадолго до этого заявитель распивал алкогольные напитки вместе с малознакомой девушкой, и она могла взять указанное имущество, - сообщили в пресс-службе УВД Сочи.

Полицейские установили личность подозреваемой. 38-летнюю приезжую задержали на улице в поселке Кудепста. Однако вернуть украденные вещи мужчине не удалось. Женщина уже все продала прохожему.

В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело по статье “Кража”. Женщине грозит до 5 лет тюрьмы.