Новое оборудование получили две больницы в Сочи по нацпроекту

В больницах появилось новое оборудование. Фото: администрация Краснодарского края

В Сочи закупили новое оборудование для медицинских учреждений по нацпроекту «Здравоохранение». Три новых операционных светильника получила горбольница №1. Оборудование уже установлено в операционном блоке.

- Светодиодные светильники позволяют работать в комфортных условиях и полностью сосредоточиться на операции. Регулировать его работу можно при помощи панели управления, - рассказал заведующий хирургическим отделением горбольницы № 1 Сочи Михаил Балабан.

Как удалось узнать «КП-Кубань», новый маммограф закупили и для поликлиники №4. Благодаря оборудованию врачи смогут проводить профилактическое обследование женщин. К слову, новый маммограф позволит выявить онкопатологии молочных желез на ранних стадиях.