Второго участника преступления разыскивают Фото из архива КП
В Краснодаре мужчина украл у пенсионерки телефон и сдал в ломбард за 5 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе городского УМВД.
Подозреваемый напал на женщину, заранее сговорившись с приятелем. Мужчины выпивали на лавочке вблизи многоэтажки на улице Селезнева. Собутыльники увидели женщину, которая заходила в подъезд, и решили обворовать ее.
Один из мужчин следил за ситуацией около дома и возможными очевидцами. В это время 38-летний подозреваемый подошел к женщине, выхватил мобильник и ушел.
Позже его задержали – на допросе мужчина во всем признался и рассказал, что сдал телефон в ломбард за 5 тысяч рублей.
- В отношении подозреваемого рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Мужчине может грозить максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе УМВД Краснодара.
Уточняется, что второго участника преступления разыскивают.
Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что у спящего на улице туриста в Сочи украли технику на 150 тысяч рублей. Подозреваемую задержали.