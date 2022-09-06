Второго участника преступления разыскивают Фото из архива КП

В Краснодаре мужчина украл у пенсионерки телефон и сдал в ломбард за 5 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Подозреваемый напал на женщину, заранее сговорившись с приятелем. Мужчины выпивали на лавочке вблизи многоэтажки на улице Селезнева. Собутыльники увидели женщину, которая заходила в подъезд, и решили обворовать ее.

Один из мужчин следил за ситуацией около дома и возможными очевидцами. В это время 38-летний подозреваемый подошел к женщине, выхватил мобильник и ушел.

Позже его задержали – на допросе мужчина во всем признался и рассказал, что сдал телефон в ломбард за 5 тысяч рублей.

- В отношении подозреваемого рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Мужчине может грозить максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе УМВД Краснодара.

Уточняется, что второго участника преступления разыскивают.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что у спящего на улице туриста в Сочи украли технику на 150 тысяч рублей. Подозреваемую задержали.