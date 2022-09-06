Спорткомплекс с бассейном достроят в Павловском районе Кубани в 2023 году

Спорткомплекс готов на 8% Фото: admkrai.krasnodar.ru

Спорткомплекс с бассейном в станице Павловской планируют достроить в 2023 году. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Новое учреждение готово на 8%. На стройплощадку завозят материалы и оборудование для сетей водоснабжения и водоотведения, бетонируют фундамент, устанавливают опалубку на стены под чашу бассейна. В нем подготовят шесть 25-метровых дорожек – одновременно здесь смогут заниматься 82 человека.

Кроме того, в спорткомплексе оборудуют тренажерный зал, массажные кабинеты, тренерские, медкабинет, административные и технические помещения.

– Продолжаем строить спортивные объекты по всему краю. Уже в следующем году на месте стройплощадки появится большой, современный комплекс. Важно, что в нынешней ситуации мы не снижаем темпы строительства и даем возможность всем жителям заниматься спортом, - отметил губернатор Вениамин Кондратьев в своем telegram-канале.