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Общество6 сентября 2022 12:17

В Сочи приостановили поиск без вести пропавшей 31-летней женщины

Женщину ищут со 2 сентября
Ангелина НАЗАРЧУК
Обновление информации будет позже. Фото: LizaAlert

Обновление информации будет позже. Фото: LizaAlert

В Сочи пять дней искали без вести пропавшую 31-летнюю женщину. Со 2 сентября о местонахождении Ольги Филь не было известно. Однако 6 сентября LizaAlert приостановили поиски.

- Поиск остановлен. Обновление информации будет позже, - сообщили в пресс-службе поискового отряда.

Ранее LizaAlert опубликовала приметы пропавшей женщины. У нее рост 170 сантиметров, имеет среднее телосложение. Женщина со светло-русыми волосами и голубыми глазами. Какая одежда была на Ольге Филь - неизвестно.