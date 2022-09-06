В Сочи приостановили поиск без вести пропавшей 31-летней женщины

Обновление информации будет позже. Фото: LizaAlert

В Сочи пять дней искали без вести пропавшую 31-летнюю женщину. Со 2 сентября о местонахождении Ольги Филь не было известно. Однако 6 сентября LizaAlert приостановили поиски.

- Поиск остановлен. Обновление информации будет позже, - сообщили в пресс-службе поискового отряда.

Ранее LizaAlert опубликовала приметы пропавшей женщины. У нее рост 170 сантиметров, имеет среднее телосложение. Женщина со светло-русыми волосами и голубыми глазами. Какая одежда была на Ольге Филь - неизвестно.