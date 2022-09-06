Глава Гиагинского района Адыгеи ответил на вопросы местных жителей в прямом эфире

Во время трансляции Андрей Таранухин ответил на вопросы местных жителей. Фото: https://t.me/taranuhinan

Глава Гиагинского района совместно с ЦУР Адыгеи ответил на вопросы местных жителей в прямом эфире. Во время трансляции Андрей Таранухин рассказал об экономической ситуации в районе.

- В станице Дондуковской провели капитальный ремонт тротуара к детскому саду. Привели в порядок обелиск на Братской могиле воинам, погибшим в Великой Отечественной. В станице Келермесской установлено ограждение с западной стороны кладбища и заасфальтирована дорожка к Солдатскому роднику, - подчеркнул Андрей Таранухин. -В селе Сергиевском полностью перекрыта крыша дома бытовых услуг, а также прошел капитальный ремонт пешеходного мостика через реку Фарс между хуторами Тамбовский и Карцев.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», большинство вопросов жители задавали касательно проблемных участков дорог и тротуаров. Также людей интересовала проблема уличного освещения.